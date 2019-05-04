Солдаты подорвались на снаряде на уральском полигоне, один погиб

Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности: военнослужащие разожгли костёр.

В Еланском гарнизоне в Свердловской области пятеро солдат подорвались на снаряде, один погиб, остальные получили различные ранения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

— По предварительным данным, 3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костёр, что стало причиной подрыва боеприпаса, — уточнил представитель ЦВО.

Пострадавшие были экстренно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказали медицинскую помощь. В обстоятельствах ЧП разбирается комиссия ЦВО совместно с сотрудниками военной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что подросток подорвался на снаряде на военном полигоне вблизи села Кара-Хаак в Туве.