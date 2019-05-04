Ведущий CNN назвал Трампа "пресс-секретарём Кремля" после звонка Путину

Журналисты канала также были возмущены тем, что глава Белого дома не обсудил с президентом РФ доклад Мюллера.

Ведущий CNN Джейк Таппер обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа после его телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

— Просто, чтобы было ясно, президент не говорит "Ну, это то, что заявляет Путин". Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарём Кремля, — сказал журналист в эфире телеканала.

Соведущая Таппера Эри Бернетт также была возмущена тем, что Трамп в ходе полуторачасового разговора с Путиным не обсудил "российское вмешательство" в президентские выборы 2016 года. По её мнению, американский лидер принял доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера "за шутку".

Ранее Лайф сообщал, что телефонный разговор между президентами России и США состоялся по инициативе американской стороны. Дональд Трамп назвал продуктивными состоявшиеся переговоры с Путиным, среди прочего он также заявил, что его страна намерена "много торговать" с Россией в будущем.