Ведущий CNN назвал Трампа "пресс-секретарём Кремля" после звонка Путину

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Ведущий CNN назвал Трампа "пресс-секретарём Кремля" после звонка Путину

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Журналисты канала также были возмущены тем, что глава Белого дома не обсудил с президентом РФ доклад Мюллера.

Ведущий CNN Джейк Таппер обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа после его телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Просто, чтобы было ясно, президент не говорит "Ну, это то, что заявляет Путин". Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарём Кремля, — сказал журналист в эфире телеканала.

Соведущая Таппера Эри Бернетт также была возмущена тем, что Трамп в ходе полуторачасового разговора с Путиным не обсудил "российское вмешательство" в президентские выборы 2016 года. По её мнению, американский лидер принял доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера "за шутку".

Ранее Лайф сообщал, что телефонный разговор между президентами России и США состоялся по инициативе американской стороны. Дональд Трамп назвал продуктивными состоявшиеся переговоры с Путиным, среди прочего он также заявил, что его страна намерена "много торговать" с Россией в будущем.

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