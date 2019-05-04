В небе над Москвой прошла репетиция воздушной части Парада Победы — видео

Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в небе над Москвой. Над столицей пролетело более 70 самолётов и вертолётов.
Так, в небо были подняты стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, самый большой в мире вертолёт Ми-26. Следом — военно-транспортные самолёты, истребители, штурмовики.
К наземной же части парада готовится более 100 единиц военной техники. В их числе комплексы "Ярс", "Искандер-М", "Корнет-Д1", С-400, боевые платформы "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун" и другие. На параде также дебютирует новый кабриолет Aurus.
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