В небе над Москвой прошла репетиция воздушной части Парада Победы — видео

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В небе над Москвой прошла репетиция воздушной части Парада Победы — видео

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Над российской столицей пролетело более 70 истребителей, бомбардировщиков и вертолётов.

Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в небе над Москвой. Над столицей пролетело более 70 самолётов и вертолётов.

Так, в небо были подняты стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, самый большой в мире вертолёт Ми-26. Следом — военно-транспортные самолёты, истребители, штурмовики.

К наземной же части парада готовится более 100 единиц военной техники. В их числе комплексы "Ярс", "Искандер-М", "Корнет-Д1", С-400, боевые платформы "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун" и другие. На параде также дебютирует новый кабриолет Aurus.

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