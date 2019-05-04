В центре Москвы работу станций метро ограничат из-за репетиции парада

Это коснётся "Площади Революции", "Охотного Ряда", "Театральной", "Александровского сада", "Боровицкой", "Библиотеки им. Ленина".

Шесть станций метро в центре Москвы 4 мая будут работать только на вход и пересадку. Ограничения начнут действовать с 18:00, сообщает агентство "Москва".

Выходы перекроют на станциях: "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина". Ограничение будет действовать, пока в центре столицы не пройдёт репетиция парада в честь 9 Мая.

Также сегодня полностью закроют движение на нескольких центральных улицах. Список Лайф уже публиковал. Отметим, что перекрытия дорог будут проходить в два этапа с 17:30 и с 22:00.