Лазарев вылетел в Тель-Авив на "Евровидение-2019" и попросил болеть за него

Певец Сергей Лазарев и сопровождающие его члены российской делегации вылетели в Тель-Авив, где с 14 по 18 мая пройдёт конкурс Евровидение-2019. Об этом артист сообщил в "Инстаграме".

— Евровидение ждёт! Я возвращаюсь, чтобы вновь представить страну на главном музыкальном конкурсе мира. Болейте за меня, поддерживайте меня и пожелайте мне удачи, — сказал Лазарев в видеообращении к подписчикам.

По словам артиста, в Израиле его и остальных членов делегации ожидают "две сложнейшие недели подготовки и сам конкурс". Он добавил, что на международном песенном состязании выступит 16 мая под номером 13.

Лазареву представилась честь представить Россию на Евровидении уже во второй раз. В 2016 году певец занял третье место с песней You're the Only One. В этом году он исполнит композицию Scream, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.