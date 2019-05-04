Порошенко предположил, чем украинский паспорт лучше российского

Поводом для этого стал мировой рейтинг Passport Index 2019, показывающий доступность других стран для граждан разных государств.

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что у украинского паспорта есть большое преимущество перед российским — возможность шире путешествовать по миру. Свидетельством тому, по его мнению, является Passport Index 2019.

— Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства, — написал лидер Незалежной в "Фейсбуке".

К слову, согласно рейтингу, на который ссылается Пётр Порошенко, российский паспорт предоставляет безвизовый въезд в 117 государств.

Раннее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Также глава государства допустил, что выдача гражданства РФ всем украинцам может быть упрощена.

В ответ новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выдавать украинские паспорта гражданам РФ. В свою очередь Порошенко призвал не давать россиянам "святое украинское гражданство".