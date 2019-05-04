Порошенко предположил, чем украинский паспорт лучше российского

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Порошенко предположил, чем украинский паспорт лучше российского

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Фото: ©Facebook/Петро Порошенко

Поводом для этого стал мировой рейтинг Passport Index 2019, показывающий доступность других стран для граждан разных государств.

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что у украинского паспорта есть большое преимущество перед российским — возможность шире путешествовать по миру. Свидетельством тому, по его мнению, является Passport Index 2019.

— Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства, — написал лидер Незалежной в "Фейсбуке".

<p>Скриншот: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=kC-R&eid=ARDHWjwPkLFTNscn-RBgQnO6pM_cvM5G84jz2WePuOuxmxk_BrQJtHVzINvt6fXh0P7FiVhkdZxwwMiM&hc_ref=ARTSfHge_3i_A3Xa5yHrLDPkAtXzs_wfXPWBzlv7a6ANIIGlPK7kMZDxfM7qu4r-rBs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCDEU4rPw715JNbQezBE2F71966_hu_3zi4dSMdE_ufqzQL4HT8_nBwGJD1qnsLtjNCdqBhQpldAA3w_WU7ld2AGU_1AxO9x1Bmlb_X-LZ_n1bNPpItYV7Yit-qcqnEWq0Ihx0HmxF1AGQyxI8T_8clYsoXUN8pKFR4xlG4MG0OPgoiJGTR5DnI2mxD2PdvT3PAWqgvksAGdoaARWDQdrrtDWruuKxwE-Bd0gi0vzW2Cx1V8JFi2ypf-hC-CrLUPkmdfo4I462wK3xlrlsd0nppsBE2aJXn8_YLWWLHTX725vnyBNPW8c3c_y2211KKpcQBCenqV2W9amQ4vraFx-txMQ" target="_blank">Петро Порошенко</a></p>

К слову, согласно рейтингу, на который ссылается Пётр Порошенко, российский паспорт предоставляет безвизовый въезд в 117 государств.

Раннее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Также глава государства допустил, что выдача гражданства РФ всем украинцам может быть упрощена.

В ответ новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выдавать украинские паспорта гражданам РФ. В свою очередь Порошенко призвал не давать россиянам "святое украинское гражданство".

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