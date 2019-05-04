Россияне потратили 500 миллиардов рублей на покупку иномарок

За первый квартал 2019 года в России приобрели 284 тысячи новых легковых иномарок. На покупку россияне потратили 503 миллиарда рублей — это 90% от всей ёмкости российского рынка. Об этом сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ".
Больше всего денег граждане России потратили на покупку автомобилей корейской марки KIA — 70 миллиардов рублей. Далее идёт японская Toyota — 55 миллиардов рублей. На третьем месте рейтинга расположился корейский бренд Hyundai, на автомобили этой марки потратили 50 миллиардов рублей. И с показателями 43 и 38 миллиардов рублей замыкают пятёрку лидеров премиальные немецкие бренды — Mercedes-Benz и BMW.
Отмечается, что на долю всех перечисленных приходится 51% денег, которые россияне затратили на иномарки в январе.
Ранее Лайф сообщал, что Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России.
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