Гаражи на площади в тысячу квадратных метров загорелись в Хабаровском крае

В готовность приведён вертолёт Ми-8 регионального авиационно-спасательного центра.

Шесть гаражей и хозяйственные постройки загорелись в селе Ракитное Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как отмечается, на объекты перешёл пал сухой травы. Площадь пожара, которому присвоен третий ранг сложности, составляет тысячу квадратных метров. Открытое горение в настоящее время ликвидировано, ведётся проливка.

Тем не менее в готовность приведён вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за грозы загорелся заповедник.