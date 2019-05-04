Умер заслуженный артист России Саид Алибеков

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Умер заслуженный артист России Саид Алибеков

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Саид Алибеков. Фото: © Facebook / ГБУ "Даргинский муз-драм театр им О Батырая"

Заслуженный артист России, ведущий мастер сцены Даргинского театра им. О. Батырая Саид Алибеков скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра, на сцене которого он играл более 40 лет.

Руководство и коллектив театра выражают глубокое соболезнование его родным и близким. Любим, помним, скорбим! — говорится в сообщении.

Артист ушёл из жизни вчера, 3 мая. Причины смерти Алибекова не уточняются.

Ранее сообщалось, что умерла режиссёр Большого театра Наталия Красноярская. Последней ученице выдающегося оперного режиссёра Бориса Покровского было 69 лет.

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