Умер заслуженный артист России Саид Алибеков

Заслуженный артист России, ведущий мастер сцены Даргинского театра им. О. Батырая Саид Алибеков скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра, на сцене которого он играл более 40 лет.

— Руководство и коллектив театра выражают глубокое соболезнование его родным и близким. Любим, помним, скорбим! — говорится в сообщении.

Артист ушёл из жизни вчера, 3 мая. Причины смерти Алибекова не уточняются.

Ранее сообщалось, что умерла режиссёр Большого театра Наталия Красноярская. Последней ученице выдающегося оперного режиссёра Бориса Покровского было 69 лет.