Жительница Тувы на кроссовере устроила ДТП с тремя жертвами

27-летняя жительница Тувы за рулём кроссовера "Ниссан-Кашкай" устроила ДТП, в котором погибла сама, а также ещё два человека. По сведениям издания "Тува-онлайн", женщина вообще не имела водительского удостоверения.
Инцидент произошёл на шестом километре автодороги А-161 "Ак-Довурак — Абаза". Женщина допустила опрокидывание автомобиля, в результате чего прямо на месте от полученных травм скончалась она сама и две пассажирки 1991 года рождения. Тридцатилетняя пассажирка получила перелом предплечья, перелом поясничного отдела позвоночника и доставлена в больницу.
Полиция Барун-Хемчикского района Республики Тыва проводит проверку.
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