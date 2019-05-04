Жительница Тувы на кроссовере устроила ДТП с тремя жертвами

Единственная выжившая в трагедии пассажирка была пьяна. О наличии алкоголя в крови женщины-водителя ничего не сообщается.

27-летняя жительница Тувы за рулём кроссовера "Ниссан-Кашкай" устроила ДТП, в котором погибла сама, а также ещё два человека. По сведениям издания "Тува-онлайн", женщина вообще не имела водительского удостоверения.

Инцидент произошёл на шестом километре автодороги А-161 "Ак-Довурак — Абаза". Женщина допустила опрокидывание автомобиля, в результате чего прямо на месте от полученных травм скончалась она сама и две пассажирки 1991 года рождения. Тридцатилетняя пассажирка получила перелом предплечья, перелом поясничного отдела позвоночника и доставлена в больницу.

Полиция Барун-Хемчикского района Республики Тыва проводит проверку.

Только вчера Лайф рассказывал о трагедии в Краснодарском крае. Там в аварии погибло пять человек. Автомобили выгорели полностью.