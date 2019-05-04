Первые комплекты документов жителей ДНР на паспорт РФ отправили в Россию

Более 100 комплектов документов на получение российских паспортов жителями ДНР отправили в Ростовскую область.
— Вчера, в первый день приёма документов, сотрудники миграционной службы приняли 105 материалов от жителей страны. Сегодня все они отправлены в Россию, — передаёт издание ДАН слова сотрудника миграционной службы.
Отмечается, что рассмотрение документов займёт три месяца.
Напомним, приём заявок на получение российского гражданства начался 3 мая. Он проходил по упрощённой схеме — от людей требовали только заявление и украинский паспорт.
Ранее Лайф сообщал, что в Киеве предложили лишать гражданства украинцев, получивших паспорта РФ.
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