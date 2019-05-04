Коллекторы рассказали, как избежать долгов

Просрочки по кредитам не грозят, если соблюдать известную формулу планирования бюджета.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рассказал, как не загнать себя в долги. По мнению Эльмана Мехтиева, нужно заниматься планированием бюджета по формуле 50/30/20.

— Основной и, пожалуй, главный совет каждому (вне зависимости от наличия долгов) — правильно планировать свой бюджет, строго соблюдая формулу 50/30/20, — сказал он РИА "Новости".

Цифра 50 из данного соотношения означает, что половину ежемесячного дохода следует откладывать на обязательные платежи. Например, на покупку еды, оплату коммунальных услуг, проезда, бензина, услуг сотовой связи и т.д. Однако в идеале сюда же следует включать и сумму оплаты кредита.

Треть бюджета следует тратить на развлечения и покупки, 20% откладывать на сберегательный банковский счёт.

По словам президента НАПКА, те, кто не занимается планированием, в половине случаев оказываются в долговой яме. О других причинах возникновения задолженностей у россиян Лайф рассказывал ранее.