Озвучивший Винни-Пуха актёр пошёл под суд за изнасилование

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Озвучивший Винни-Пуха актёр пошёл под суд за изнасилование

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Супруга утверждает, что артист неоднократно угрожал ей, а однажды чуть не убил собаку.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/Jimcummingsacme" target="_blank">Jim Cummings</a></p>

Американский актёр закадрового дубляжа Джим Каммингс, голосом которого говорит Винни-Пух, изнасиловал жену на глазах четырёхлетней дочери. По данным Daily Mail, Стефани Каммингс подала на мужа в суд.

По словам женщины, инцидент произошёл в 2011 году. Она утверждает, что супруг схватил её и изнасиловал в присутствии маленькой дочери. Стефани также заявила, что актёр неоднократно угрожал ей, а однажды чуть не убил собаку. Сам Каммингс все обвинения супруги отвергает.

Джим Каммингс озвучил множество диснеевских персонажей, включая Винни-Пуха, Микки-Мауса, Тигру, а также Шрама из "Короля Льва".

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