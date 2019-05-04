В МЧС рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник

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В МЧС рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник

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Фото: © Flickr / kami rao

Спасатели призывают не паниковать — домашние градусники не содержат смертельно опасные дозы ртути.

Если человек разбил ртутный градусник, то в первую очередь нужно вывести детей и животных из помещения, закрыть все окна и двери. С такими советами выступили спасатели МЧС России.

В ведомстве добавили, что осколки термометра нужно собирать исключительно скотчем или резиновой грушей. Работать нужно в резиновых перчатках. Место, где была ртуть, нужно протереть несколько раз тряпочкой, смоченной в марганцовом растворе. Спасатели напоминают о необходимости тщательно вымыть руки с мылом.

Всё собранное нужно сложить в плотный пакет, завязать и сдать лично в местный центр демеркуризации. Туда приходить нужно с паспортом. Если всё же ртуть не удалось собрать самостоятельно, то нужно вызывать сотрудников МЧС по номеру "112" или "01".

Спасатели также призвали не паниковать — домашние градусники не содержат смертельно опасные дозы ртути.

Ранее сообщалось, что в Германии приговорили к пожизненному заключению мужчину, который на протяжении нескольких лет травил своих коллег ртутью.

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