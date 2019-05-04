Для пассажиров метро Москвы сыграют на электроарфе и мусорных баках

Также музыканты порадуют зрителей игрой на духовых, скрипичных, струнных и этнических инструментах.

В середине мая перед пассажирами столичной подземки начнут выступать участники нового сезона проекта "Музыка в метро". Как сообщает пресс-служба мэра Москвы, из полутора тысяч претендентов отбор прошли 245 сольных исполнителей и коллективов.

— Участники проекта споют а капелла, порадуют пассажиров игрой на духовых, скрипичных, струнных и этнических инструментах. Кроме того, музыканты сыграют на электроарфе и даже на мусорных баках, — рассказали в столичной мэрии.

У каждого участника проекта есть личный кабинет на сайте проекта music.mosmetro.ru. Там музыканты могут самостоятельно бронировать место и время своих выступлений и следить за календарём занятости. Всего в метро Москвы создано 33 площадки, на которых могут выступать исполнители и коллективы.

"Музыка в метро" — проект, созданный столичным метрополитеном совместно с Дептрансом при поддержке Департамента культуры и Московского продюсерского центра.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии метро Москвы появился новый тематический поезд.