Появилось видео с места страшного ДТП, в котором погибли комики из Stand Up

Появилось видео с места жуткой аварии в Краснодарском крае, жертвами которой стали пять человек, в том числе два комика из Stand Up — Денис Маловичко и Елена Зуева. На кадрах — две машины, которые уже выгорели дотла, но продолжают полыхать.

Ранее Лайф сообщал, что артисты ехали в Краснодар, где у них должен был состояться концерт. Вместе с ними в автомобиле находилось ещё несколько человек, предположительно, попутчики по сервису BlaBlaCar.