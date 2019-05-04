Появилось видео с места страшного ДТП, в котором погибли комики из Stand Up

Читайте также

Появилось видео с места страшного ДТП, в котором погибли комики из Stand Up

5093

Появилось видео с места жуткой аварии в Краснодарском крае, жертвами которой стали пять человек, в том числе два комика из Stand Up — Денис Маловичко и Елена Зуева. На кадрах — две машины, которые уже выгорели дотла, но продолжают полыхать.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Ранее Лайф сообщал, что артисты ехали в Краснодар, где у них должен был состояться концерт. Вместе с ними в автомобиле находилось ещё несколько человек, предположительно, попутчики по сервису BlaBlaCar.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×