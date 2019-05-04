В Монголии застряли семнадцать россиян из-за карантина по бубонной чуме

Ожидается, что туристы смогут вернуться домой после отмены чрезвычайных мер 6 мая.

Российских туристов не выпускают из монгольской провинции Баян-Улгий, где 30 апреля ввели карантин после гибели двух человек от бубонной чумы. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Улан-Баторе.

— Из-за выявления чумы власти Монголии объявили карантин в провинции Баян-Улгий... Он продлится с 30 апреля по 6 мая. За это время с нами связались семнадцать туристов из России, которые остаются там, — цитирует представителя дипмиссии ТАСС.

Отмечается, что проблем со здоровьем у застрявших в Монголии россиян нет, они смогут вернуться домой после снятия карантина.

Ранее Роспотребнадзор предостерёг туристов из РФ от посещения провинции Баян-Улгий на западе Монголии, где два человека скончались от чумы после употребления мяса сурка.