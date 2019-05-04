Глава Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию устал и ушёл в отставку

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко отказался от своей должности. Он занимал пост с 2014 года.
— Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость — в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно по 10–12 часов иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу, — заявил Артеменко.
Действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении, соответствующий документ появился на официальном сайте главы государства.
Ранее украинские СМИ жаловались на отсутствие свободы слова при Порошенко.
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