Глава Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию устал и ушёл в отставку

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Глава Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию устал и ушёл в отставку

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Юрий Артеменко. Фото: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания

На это у него кроме усталости нашлась ещё одна причина: он получил предложение перейти на новую работу.

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко отказался от своей должности. Он занимал пост с 2014 года.

Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость — в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно по 10–12 часов иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу,заявил Артеменко.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении, соответствующий документ появился на официальном сайте главы государства.

Ранее украинские СМИ жаловались на отсутствие свободы слова при Порошенко.

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