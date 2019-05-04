Глава Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию устал и ушёл в отставку

На это у него кроме усталости нашлась ещё одна причина: он получил предложение перейти на новую работу.

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко отказался от своей должности. Он занимал пост с 2014 года.

— Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость — в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно по 10–12 часов иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу, — заявил Артеменко.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении, соответствующий документ появился на официальном сайте главы государства.

Ранее украинские СМИ жаловались на отсутствие свободы слова при Порошенко.