На Алтае медик отказался лечить пенсионера и отправил его к попу

Пациент с разрывом желудка не мог ответить на вопросы дежурного врача, и медик разозлился.

Дежурный врач больницы Новоалтайска отказался осматривать пенсионера с разрывом желудка и посоветовал его родственникам вызвать попа. Об этом сообщает местный портал "Толк".

2 мая пенсионер стал задыхаться и кашлять кровью. Врачи скорой помощи поставили ему укол и отвезли в медучреждение на госпитализацию. Из-за своего состояния пациент никак не мог ответить на вопросы дежурного врача, и медик разозлился.

— В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы "вызывали попа", — рассказала внучка больного.

Спустя 40 минут ожидания пенсионеру сделали рентген-снимок и, наконец, положили в реанимацию с диагнозом "разрыв желудка", говорят его родственники. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжёлое.

Региональное управление СК уже разбирается в ситуации — по факту ЧП в новоалтайской больнице проводится доследственная проверка.

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