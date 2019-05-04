Бывшего замглавы Совбеза Белоруссии обвинили в получении взятки от россиянина

Отмечается, что представитель неназванной коммерческой структуры заплатил Андрею Втюрину $148,6 тысячи "за содействие в продвижении её интересов" в стране.

Бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина обвинили в получении взятки. Об этом сообщает Комитет государственной безопасности (КГБ) республики.

— Накануне он был задержан с поличным при получении $148,6 тысячи от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении её интересов в Белоруссии, — заявили в пресс-службе КГБ.

Оба были задержаны и впоследствии арестованы. Россиянину предъявлено обвинение в даче взятки. В КГБ заявили, что обвиняемые признали вину по данному эпизоду в полном объёме.

Накануне стало известно о задержании гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова по обвинению в получении взятки от россиянина за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.