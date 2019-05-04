В "Союзмультфильме" рассказали, что у Чебурашки должен был быть хвост

А ещё шеф-редактор студии уверен, что голос актрисы Клары Румяновой сыграл немаловажную роль во всеобщей любви к Чебурашке.

В "Союзмультфильме" рассказали, что куклу Чебурашки для мультика создавали очень долго и часто меняли облик персонажа. Первоначально у Чебурашки был хвост, и его решили убрать только перед съёмками.

Шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков отметил в интервью РИА "Новости", что многие долгие годы пытаются понять секрет обаяния выдуманного зверька. А оно, по мнению Капкова, складывается из многих факторов: характера, внешнего вида и голоса.

— Безусловно, помимо характера, который заложил в книге Эдуард Успенский, на передний план выходит его визуальный образ, придуманный Леонидом Шварцманом. Кукла создавалась мучительно долго, размер ушей, глаз постоянно менялся. Длинный хвост был оторван уже почти перед кинокамерой — мешал пластике, — рассказал Капков.

Сегодня же он выразил сомнения в успехе возможного продолжения мультсериала "Ну, погоди!". В этом году у картины 50-летний юбилей.