Посольство РФ в Минске не уведомлено об аресте двух россиян за дачу взятки

Посольство РФ в Минске не было проинформировано об аресте двух россиян по обвинению в даче взяток должностным лицам Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалёв.
— В консульский отдел Посольства России официально уведомления об аресте российских граждан пока не поступали, — цитирует представителя посольства ТАСС.
Ранее КГБ Белоруссии сообщил об аресте двух граждан РФ по обвинению в даче взяток генеральному директору "Белтелекома" Сергею Сиводедову и бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности страны Андрею Втюрину. Личности россиян обнародованы не были.
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