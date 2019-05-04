Посольство РФ в Минске не уведомлено об аресте двух россиян за дачу взятки

По версии КГБ Белоруссии, обвиняемые передали крупные суммы гендиректору "Белтелекома" и бывшему замглавы Совбеза.

Посольство РФ в Минске не было проинформировано об аресте двух россиян по обвинению в даче взяток должностным лицам Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалёв.

— В консульский отдел Посольства России официально уведомления об аресте российских граждан пока не поступали, — цитирует представителя посольства ТАСС.

Ранее КГБ Белоруссии сообщил об аресте двух граждан РФ по обвинению в даче взяток генеральному директору "Белтелекома" Сергею Сиводедову и бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности страны Андрею Втюрину. Личности россиян обнародованы не были.