Прямая трансляция: Экстремальный дрифт на Moscow Raceway

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Прямая трансляция: Экстремальный дрифт на Moscow Raceway

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Чемпионат по дрифту Russian Drift Series проходит на автодроме Moscow Raceway. Более 30 сильнейших гонщиков России, Японии и Америки уходят в экстремальные заносы.

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