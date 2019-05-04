Члены делегации США признались в любви Крыму после визита на полуостров

Давление на республику "безответственно и не имеет смысла", считают общественники.

Крым не заслуживает радикальной санкционной политики и провокаций со стороны США. Об этом заявил представитель приехавшей на полуостров американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.

— Нам понравился Крым, мы влюбились в него... Мы очень удивлены, что политика США довольно радикальна по отношению к Крыму. Я не вижу причину, почему моё правительство не может стать хорошим другом Крыма и России, — цитирует американца РИА "Новости".

По мнению Макинтаера, санкции и военные провокации США против республики "безответственны и не имеют смысла". Он также заметил, что обычным американцам не поступает "взвешенная информация" о ситуации в Крыму, поэтому они не знают, в какой ситуации оказались жители полуострова.

Делегация общественников США прибыла в Крым 1 мая с пятидневным визитом. В её состав вошло около 20 представителей разных стран, в том числе Англии, Швеции, Израиля и Непала.

Ранее представитель французской делегации в Крыму заявил о намерении поднять в парламенте страны вопрос о снятии антироссийских санкций.