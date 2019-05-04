Коломойский заявил, что Майдан — это плохо

Украинский олигарх Игорь Коломойский высказал негативное отношение к событиям на Майдане, которые в Киеве называют не иначе как Революцией достоинства.
— Майдан — это плохо, потому что итоги — это минус 13 млн населения. Минус Крым, минус Донбасс и минус 13 млн населения [Украины], — сказал Коломойский в интервью порталу Bihus.info.
Олигарх считает, что виновен в этом в том числе экс-президент Виктор Янукович, который допустил Майдан.
— Это взаимная ненависть, внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война, — добавил Коломойский.
Ранее Лайф сообщал, что Коломойский возвращается на Украину.
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