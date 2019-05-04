Коломойский заявил, что Майдан — это плохо

Олигарх сравнил нынешнюю ситуацию в стране с гражданской войной 1918–1920 годов на Украине.

Украинский олигарх Игорь Коломойский высказал негативное отношение к событиям на Майдане, которые в Киеве называют не иначе как Революцией достоинства.

— Майдан — это плохо, потому что итоги — это минус 13 млн населения. Минус Крым, минус Донбасс и минус 13 млн населения [Украины], — сказал Коломойский в интервью порталу Bihus.info.

Олигарх считает, что виновен в этом в том числе экс-президент Виктор Янукович, который допустил Майдан.

— Это взаимная ненависть, внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война, — добавил Коломойский.

Ранее Лайф сообщал, что Коломойский возвращается на Украину.