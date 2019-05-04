Израиль провёл массированный обстрел объектов в секторе Газа

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Израиль провёл массированный обстрел объектов в секторе Газа

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Фото: Flickr/idfonline

С помощью истребителей, танков и беспилотников поражено более десяти целей радикалов.

Военные израильской армии провели обстрел объектов группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом в "Твиттере" сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

К настоящему моменту более 10 террористических целей были также поражены при помощи танков и беспилотных летательных аппаратов, —говорится в распространённом израильскими военными коммюнике.

Лайф уже рассказывал, как утром сектор Газа выпустил по Израилю 90 ракет. Более 50 из них смогла перехватить израильская система ПВО. Также сегодня стало известно, что из-за стычек в секторе Газа погибло 3 человека. Ещё 50 ранено.

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