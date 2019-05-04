Израиль провёл массированный обстрел объектов в секторе Газа

С помощью истребителей, танков и беспилотников поражено более десяти целей радикалов.

Военные израильской армии провели обстрел объектов группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом в "Твиттере" сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

We have just started carrying out an aerial strike of Hamas and Palestinian Islamic Jihad targets across Gaza.



If you want to know why, take a look at what it feels like to be an Israeli living in southern Israel today and you'll understand: pic.twitter.com/HpboJpaNkn — Israel Defense Forces (@IDF) 4 мая 2019 г.

— К настоящему моменту более 10 террористических целей были также поражены при помощи танков и беспилотных летательных аппаратов, —говорится в распространённом израильскими военными коммюнике.

Лайф уже рассказывал, как утром сектор Газа выпустил по Израилю 90 ракет. Более 50 из них смогла перехватить израильская система ПВО. Также сегодня стало известно, что из-за стычек в секторе Газа погибло 3 человека. Ещё 50 ранено.