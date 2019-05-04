Франц Клинцевич уверен, что ни в одну историческую эпоху соседские отношения русских и украинцев не строились по формуле "господство — подчинение".

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич уверен, что русские и украинцы всегда будут братскими народами, несмотря на риторику киевской власти. Сенатор объяснил, почему не прав депутат Верховной рады Украины Иван Крулько, который заявил, что что украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Клинцевич уверен, что во времена СССР на территории Украины жилось лучше, чем в других республиках. В последние годы мнение первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого по многим вопросам жизни СССР было решающим. А ранее Никита Хрущёв "незаконно передал" Крым Украине.

— Но где это видано, чтобы такие подарки получали вассалы? — задаётся вопросом Клинцевич.

— Полагаю, что столь грубое искажение истории потребовалось депутату Верховной рады для того, чтобы закамуфлировать сегодняшнее подчиненное положение Украины. С момента государственного переворота ни один серьезный шаг не был сделан её властями без "совета" Вашингтона" — высказался сенатор РИА "Новости".

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский высказался, что общего у Украины и России осталась только граница. Однако с ним не согласился депутат Рады Вадим Рабинович. Он заявил, что отношения разорвали не сами люди, а безответственные политики с двух сторон.