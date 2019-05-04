На месте массового убийства в Челябинской области нашли живого младенца

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На месте массового убийства в Челябинской области нашли живого младенца

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Фото: © Pixabay

По словам Лайфа, ребёнок спокойный, улыбчивый, довольно ухоженный, но у него диагностировано переохлаждение.

Правоохранители обнаружили живого семимесячного малыша на месте массового убийства в городе Нязепетровск Челябинской области. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ребёнка передали врачам, которые диагностировали у него переохлаждение.

На вид здоровый, спокойный, улыбчивый, довольно ухоженный, — сказал собеседник редакции.

Выжил также ещё один ребёнок — девочка. В момент убийства она была у бабушки.

Ранее сообщалось, что неизвестные зарезали хозяина дома, его гражданскую жену, а также мужчину и женщину, которые пришли к ним в гости. Преступники также убили ребёнка. К какой семье он относился, пока не известно.

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