На месте массового убийства в Челябинской области нашли живого младенца

Правоохранители обнаружили живого семимесячного малыша на месте массового убийства в городе Нязепетровск Челябинской области. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, ребёнка передали врачам, которые диагностировали у него переохлаждение.
— На вид здоровый, спокойный, улыбчивый, довольно ухоженный, — сказал собеседник редакции.
Выжил также ещё один ребёнок — девочка. В момент убийства она была у бабушки.
Ранее сообщалось, что неизвестные зарезали хозяина дома, его гражданскую жену, а также мужчину и женщину, которые пришли к ним в гости. Преступники также убили ребёнка. К какой семье он относился, пока не известно.
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