Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах

Прохожие обнаружили мужчину с разбитой головой сегодня утром на улице и вызвали скорую.

Украинский журналист Вадим Комаров попал в реанимацию после жестокого избиения в центре Черкасс. О нападении на коллегу сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

— Тревожная информация из Черкасс — жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии, — написал Томиленко в "Фейсбуке" и предположил, что преступление связано с профессиональной деятельностью Комарова.

По данным местных СМИ, журналиста с разбитой головой обнаружили утром на улице прохожие. Они и вызвали врачей.

Ранее сообщалось, что охранники президента Украины на митинге в Чернигове вырвали плакат у журналиста Евгения Куксина, на котором был написан неудобный вопрос Петру Порошенко.