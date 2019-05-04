Уральский убийца нанёс всем своим жертвам удары ножом в сердце

Убитые мужчина и пятилетний мальчик лежали на диване, голая по пояс мама ребёнка и ещё одна женщина — на полу, хозяина дома обнаружили в соседней комнате.

Убивший две семьи в городе Нязепетровск Челябинской области нанёс своим жертвам по одному удару в сердце. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Войдя в дом, правоохранители увидели жуткую картину: убитые мужчина и пятилетний мальчик лежали на диване, голая по пояс мама ребёнка и ещё одна женщина — на полу. В соседней комнате нашли тело хозяина дома. Всех убитых, в том числе ребёнка, перед смертью избили.

Хозяевами дома были 35-летний Марат и 26-летняя Анастасия.

Как сообщалось ранее, на месте массового убийства нашли живого младенца. Избежать смерти удалось ещё одному ребёнку — девочке, которая в момент убийства находилась у бабушки.