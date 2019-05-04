Зеленский предложил провести инаугурацию 19 мая

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Зеленский предложил провести инаугурацию 19 мая

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Владимир Зеленский. Фото: © AP Photo / Sergei Grits

Новоизбранный президент Украины не объяснил, почему был выбран именно этот день.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.

На встрече мы предложим [провести инаугурацию] 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнём. А там посмотрим, — сказал Зеленский.

Он не объяснил, почему был выбран именно этот день. Сообщил, что проведёт ряд встреч с депутатским корпусом по другим вопросам.

Но сначала мы договорились провести эту первую встречу и хотя бы о чём-то уже договориться, — добавил новоизбранный президент Украины.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский рассчитывает на встречу в "нормандском формате" после инаугурации.

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