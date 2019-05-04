СМИ назвали причину увольнения начальника Службы безопасности Порошенко

Юрий Фёдоров слишком много знает, поэтому действующему лидеру Незалежной необходимо его спрятать, пишет издание.

Начальник Службы безопасности президента Украины Юрий Фёдоров был срочно уволен, чтобы он мог скрыться из поля зрения правоохранителей до истечения срока полномочий Петра Порошенко. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в Управлении госохраны Незалежной.

— Порошенко решил его уволить заранее, чтобы у того была возможность покинуть Украину и исчезнуть из поля зрения украинских правоохранителей. Фёдоров слишком много знает, а потому для Петра Алексеевича будет правильно спрятать его от греха подальше, — говорит собеседник издания.

Инсайдер назвал ещё один мотив для увольнения главы охраны Порошенко. По его словам, Фёдорову полагаются крупные компенсационные выплаты, которые он может не получить после ухода действующего лидера Незалежной. А сейчас ему будут выплачены все средства.

Ранее стало известно о появлении на Украине группы по расследованию преступлений Петра Порошенко.