Украинские учёные "запустили в космос" огромный вареник

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Украинские учёные "запустили в космос" огромный вареник

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Фото: © vesti-ukr.com

Перформанс должен привлечь внимание украинских властей к проблемам в научной сфере.

Сегодня в киевском парке Шевченко прошла всемирная акция "Марш за науку". Десятки участников — в основном молодёжь — прошлись по центру города и запустили в небо огромный вареник. Судя по всему, он был сделан из ткани и воздушных шаров.

<p>Фото: © vesti-ukr.com</p>

Перформанс с бутафорским блюдом по задумке организаторов должен привлечь внимание украинских властей к проблемам в научной сфере.

Украина — не банановая республика! У нас есть умные люди, учёные, разработчики и научная школа мирового уровня. И их реформа больше не может ждать! говорится на странице события в "Фейсбуке".

Однако среди собравшихся не было ни одного представителя украинской власти, кроме исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун. Ранее Лайф сообщал, что чиновница подверглась критике интернет-пользователей за фашистский лозунг.

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