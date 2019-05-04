Украинские учёные "запустили в космос" огромный вареник

Перформанс должен привлечь внимание украинских властей к проблемам в научной сфере.

Сегодня в киевском парке Шевченко прошла всемирная акция "Марш за науку". Десятки участников — в основном молодёжь — прошлись по центру города и запустили в небо огромный вареник. Судя по всему, он был сделан из ткани и воздушных шаров.

Перформанс с бутафорским блюдом по задумке организаторов должен привлечь внимание украинских властей к проблемам в научной сфере.

— Украина — не банановая республика! У нас есть умные люди, учёные, разработчики и научная школа мирового уровня. И их реформа больше не может ждать! — говорится на странице события в "Фейсбуке".

Однако среди собравшихся не было ни одного представителя украинской власти, кроме исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун. Ранее Лайф сообщал, что чиновница подверглась критике интернет-пользователей за фашистский лозунг.