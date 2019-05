Журналисты в США извинились за слова о хачапури как об армянском блюде

Читатели не на шутку возмутились, и редакторам пришлось вносить коррективы в статью.

В Лос-Анджелесе местному порталу LAist.com пришлось извиняться перед читателями за упоминание о хачапури как об армянском блюде. Поводом для этого стала статья с заголовком "Хачапури, пицца с начинкой из древней Армении, одно из самых горячих блюд Лос-Анджелеса".

Увидевшие такое название материала читатели, знакомые с блюдами кавказской кухни, начали возмущаться. Они указывали, что хачапури — грузинское блюдо, а никак не армянское.

В ответ на возмущение читателей редакция написала целое письмо. В нём журналисты отметили, что в статье нисколько не исказили историю происхождения блюда. Однако название всё же изменили: "Хачапури, древняя пицца с начинкой, одно из самых горячих блюд Лос-Анджелеса" (Khachapuri, Ancient Stuffed Crust Pizza, Is One Of LA's Hottest Dishes).

— Мы изменили заголовок этой истории, чтобы он лучше отражал сложную историю блюда, — отметил редактор издания LAist.com в ответ на жалобы читателей.

Журналисты добавили, что история с заголовком отвлекла их от главной цели — они просто хотели рассказать своим читателям об этом "восхитительном блюде".

