В Казахстане женщина впервые зарегистрирована кандидатом в президенты

Казахстанская демократическая партия "Ак жол" выдвинула Данию Еспаеву в качестве кандидата в президенты. Она стала первой женщиной в истории страны, которую Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата на пост главы государства.
Днём ранее ЦИК зарегистрировала в качестве кандидата и действующего главу государства — Касым-Жомарта Токаева.
Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. Они были объявлены после того, как Нурсултан Назарбаев, бывший лидером Казахстана около 30 лет, заявил об отставке.
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