В Казахстане женщина впервые зарегистрирована кандидатом в президенты

Читайте также

В Казахстане женщина впервые зарегистрирована кандидатом в президенты

77

Дания Еспаева. Фото: © ЦИК Республики Казахстан

Дания Еспаева является депутатом нижней палаты (мажилиса) парламента, состоит в Комитете по финансам и бюджету.

Казахстанская демократическая партия "Ак жол" выдвинула Данию Еспаеву в качестве кандидата в президенты. Она стала первой женщиной в истории страны, которую Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата на пост главы государства.

Днём ранее ЦИК зарегистрировала в качестве кандидата и действующего главу государства — Касым-Жомарта Токаева.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. Они были объявлены после того, как Нурсултан Назарбаев, бывший лидером Казахстана около 30 лет, заявил об отставке.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×