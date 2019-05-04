Макрон сменил главу своей охраны из-за скандала

На этот пост назначен полковник Бенуа Ферран, который должен приступить к своим обязанностям 18 мая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил нового главу группы своей охраны вместо бригадного генерала Лионеля Лаверня, который стал подозреваемым по делу Беналля. Соответствующий указ опубликован в официальном государственном вестнике Journal officiel.

— Полковник Бенуа Ферран назначен главой группы охраны президента республики начиная с 18 мая 2019 года, — говорится в документе.

Напомним, экс-помощник президента Франции Александр Беналль был уволен в августе 2018 года за избиение участников парижской первомайской манифестации. Несмотря на то что после этого он утратил право на диппаспорта, Беналль умудрился их сохранить. Когда эти факты вскрылись, он заявил, что документы ему вернули с условием "не делать глупостей".

В Елисейском дворце опровергли его утверждение и передали дело правоохранителям. Ранее в отношении Лионеля Лаверня было начато расследование в рамках дела Беналля.