В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова с венесуэльским коллегой

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В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова с венесуэльским коллегой

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Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт встречу с коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасой. На мероприятии, которое состоится завтра, 5 мая, главы внешнеполитических ведомств обсудят угрозу вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы, сообщает "Российская газета".

Днём ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонную беседу, в которой также обсудили ситуацию в Венесуэле. После разговора Трамп рассказал, что в России "вовсе не стремятся вмешиваться в ситуацию в Венесуэле".

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