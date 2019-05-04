СМИ: Россия увеличит поставки чёрной икры за рубеж в пять раз

Чтобы реализовать амбициозные планы, нужно решить проблему контрафакта и нарастить производство.

К концу 2024 года Россия будет поставлять за рубеж 38 тонн чёрной икры в год, что в пять раз больше нынешних объёмов экспорта. О планах Росрыболовства сообщает газета "Известия".

Увеличить поставки намерены, в частности, за счёт роста производства. Также ведомство заявило о необходимости решить проблему контрафакта: сейчас на отечественном и зарубежном рынках отмечено засилье низкокачественной продукции из Китая, которую часто выдают за российскую.

В реализации данных планов Росрыболовство рассчитывает на содействие Россельхознадзора.

Ранее в Астраханской области полиция задержала девушку с чемоданом чёрной икры.