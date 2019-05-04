В Firefox разом отключились все расширения

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В Firefox разом отключились все расширения

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Фото © Shutterstock Inc

Разработчики компании извинились перед пользователями в социальных сетях и заявили, что решают проблему.

Часть пользователей Firefox сегодня лишилась своего обычного набора расширений, сообщает портал 3dnews.

Отключение расширений произошло после наступления 00 часов по UTC. Оно оказалось связано с истечением срока действия промежуточного сертификата.

В теории, сертификат должен был обновиться неделю назад, но почему-то этого не произошло.

Разработчики компании извинились в "Твиттере" и заявили, что уже скоро исправление всех ошибок в работе браузера произойдёт автоматически.

Ранее Лайф сообщал о том, что браузер Firefox установлен у каждого десятого интернет-пользователя.

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