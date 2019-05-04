Трамп заявил об огромном потенциале для прекрасных отношений России и США

Хозяин Белого дома подчеркнул, что фейковые СМИ пытаются убедить аудиторию в обратном.

Президент США Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и выразил уверенность в наличии огромного потенциала для прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой.

— Есть огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение с "российским сговором", — написал американский лидер в "Твиттере".

Он добавил, что "мир может быть лучшим и более безопасным местом".

Накануне состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который продолжался полтора часа. Президент США назвал переговоры продуктивными и заявил о намерении Вашингтона "много торговать" с Россией.

Позитивный настрой хозяина Белого дома разделили не все. Так, ведущий CNN назвал Трампа "пресс-секретарём Кремля" после звонка Путину. А его коллега упрекнула американского президента в несерьёзном отношении к докладу Мюллера.