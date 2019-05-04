Зеленский заявил, что готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса

Он отметил, что в силу своей молодости планирует ответить креативно, быстро и умно.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда ответит России на выдачу жителям ДНР и ЛНР российских паспортов. И уже есть "несколько ходов".

— В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными — такими, какие мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем, — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения глава государства назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.

Позднее Путин упростил получение гражданства РФ для ряда категорий украинцев. Российский лидер также отмечал, что процедуру оформления Россия может упростить для всех граждан Незалежной.

Избранный лидер Незалежной Владимир Зеленский ответил, что Киев тоже готов выдавать украинские паспорта всем россиянам.