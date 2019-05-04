Учёные доказали, что ареал денисовского человека достигал Тибета

Челюсть денисовца нашли в пещере на высоте 3,2 тысячи метров над уровнем моря в уезде Сяхэ китайской провинции Ганьсу.

Останки денисовского человека, которые были найдены в пещере на Алтае, не были первыми останками человека этого типа. Сохранившаяся челюсть с зубами, 160 тысяч лет назад принадлежавшая денисовцу, была найдена на Тибетском плато в Китае, сообщает Nature.

Команда китайских и немецких учёных сообщает, что находка подтверждает присутствие денисовского человека на Тибетском плато. Половину челюсти денисовца там нашёл буддийский монах ещё в 1980 году, но её анализ провели лишь недавно.

По сведениям учёных, денисовцы скрещивались с людьми современного типа. Так жители Тибета унаследовали от денисовцев устойчивость к гипоксии, а инуиты — способность лучше переносить холод.

В марте Лайф рассказывал, что на Алтае нашли фрагменты черепа пятого денисовского человека. А менее месяца назад на Филиппинах обнаружили останки людей нового вида. Вид получил название Homo luzonensis.