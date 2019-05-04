На дне Баренцева моря обнаружили советский противолодочный корабль

Специалистам удалось поднять с борта затонувшего корабля носовое орудие, по которому и определили его тип.

Противолодочный корабль времен Отечественной войны БО-224 обнаружен на дне Баренцева моря около острова Кильдин. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты Северного флота знают о корабле с 2016 года. Три года они пытались идентифицировать находку. В итоге глубоководникам удалось поднять с борта затонувшего корабля носовое орудие. По нему стало понятно: на дне моря покоится противолодочный корабль времён Великой Отечественной войны — большой морской охотник БО-224 типа SC.

Специалисты установили, что в 1945 году БО-224 был торпедирован и потоплен германской подводной лодкой U-995, погибло 33 человека.

Сейчас ведётся работа по поиску родственников экипажа потонувшего корабля, чтобы с их участием отдать дань памяти морякам и установить мемориальную доску.

Ранее Лайф сообщал, что российские учёные активно разрабатывают роботизированный подводный комплекс для поиска затонувших объектов.