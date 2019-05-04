"Аэрофлот" прокомментировал сообщения СМИ о дебоше Собчак в самолёте

В компании подчеркнули, что ни о каких инцидентах с участием журналистки им неизвестно.

Сообщения СМИ о том, что телеведущая Ксения Собчак устроила скандал на борту самолёта "Аэрофлота", не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь авиаперевозчика Максим Фетисов.

— Мы не подтверждаем данную информацию... Ни о каких инцидентах с участием Ксении Анатольевны нам неизвестно, — цитирует представителя "Аэрофлота" портал Ura.ru.

К слову, видео дебоша Собчак, которое опубликовали некоторые СМИ, действительно настоящее. Только снято оно было в июне 2016 года. Тогда звезда не на шутку разозлилась.