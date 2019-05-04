Серж Горелый высказался о комике, погибшем в страшном ДТП на Кубани

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Серж Горелый высказался о комике, погибшем в страшном ДТП на Кубани

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Сергей Гореликов. Фото: © Instagram/gorel

Юморист выразил соболезнования в связи со смертью участника Stand Up Дениса Маловичко.

Актёр и комик Сергей Гореликов, получивший известность под псевдонимом Серж Горелый, рассказал, каким запомнил участника Stand Up Дениса Маловичко. Тот погиб накануне в страшной аварии в Краснодарском крае. Юмористы познакомились на съёмке одной из передач.

Я просто знаю, что очень добрый был человек, очень талантливый, передаёт Пятый канал слова артиста.

По словам Гореликова, Денис Маловичко помогал детям одного из интернатов. Комик выразил соболезнования в связи с трагедией.

Напомним, в Белореченском районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором погибло пять человек. Среди них были два комика из юмористического шоу Stand Up — Денис Маловичко и Елена Зуева.

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