Сын Байдена попал в новый скандал

Это очень невыгодно для его отца, который решил баллотироваться в президенты в следующем году.

Сын бывшего вице-президента США, будущего кандидата в президенты Джо Байдена — Хантер — оказался одним из инвесторов шпионского приложения. О новом скандале с участием 49-летнего отпрыска влиятельного демократа сообщает Fox News.

По данным телеканала, Хантер Байден вложил деньги в мобильное приложение Face++, которое использовалось для слежки за мусульманами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где, по утверждению американских властей, приблизительно миллион человек содержится в лагерях "перевоспитания".

Ранее американские СМИ рассказали, что Хантер Байден посодействовал отставке генерального прокурора Незалежной Виктора Шокина. Также стало известно, что американец ежемесячно зарабатывал по 50 тысяч долларов во время работы в украинской компании.

Напомним, Джо Байден в марте случайно проговорился о своих намерениях баллотироваться в президенты США.