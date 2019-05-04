Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке после встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
— Архиепископ представил письменное прошение об отставке с трона после 20-летнего пастырства в Архиепископии Америки, которое патриарх вынесет на Синод на заседании 9 мая, — сообщает Константинопольский патриархат.
В феврале Димитрию исполнился 91 год. Он был предстоятелем Американской архиепископии с 19 августа 1999 года.
Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл попросил верующих не опускать руки перед выпавшими испытаниями.
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