Шествие "Бессмертного полка" отменили в Актобе

Причиной этого назвали жалобы местных жителей на то, что после подобных акций по всему городу валяются фото ветеранов.

В казахстанском Актобе отменили шествие "Бессмертного полка", которое должно было состояться в День Победы. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

— После проведения шествия фотографии разбросаны в разных местах и урнах города, что вызывает неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ, — заявили в акимате.

Ещё одной причиной власти назвали то, что проведение шествия затрудняет движение общественного транспорта, а это причиняет неудобства жителям города.

Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк", приуроченная к Дню Победы, будет проведена в шести сирийских городах: Тартусе, Хомсе, Дамаске, Алеппо, Латакии и Эс-Сувайде.