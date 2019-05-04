Шествие "Бессмертного полка" отменили в Актобе

В казахстанском Актобе отменили шествие "Бессмертного полка", которое должно было состояться в День Победы. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
— После проведения шествия фотографии разбросаны в разных местах и урнах города, что вызывает неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ, — заявили в акимате.
Ещё одной причиной власти назвали то, что проведение шествия затрудняет движение общественного транспорта, а это причиняет неудобства жителям города.
Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк", приуроченная к Дню Победы, будет проведена в шести сирийских городах: Тартусе, Хомсе, Дамаске, Алеппо, Латакии и Эс-Сувайде.
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