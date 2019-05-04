Лифт с пассажирами рухнул в многоэтажке в Днепре

В кабине в момент ЧП находились муж и жена, которые рано утром отправились на кладбище.

В одной из многоэтажек Днепра лифт с пассажирами рухнул из-за обрыва троса. О произошедшем сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

ЧП произошло рано утром на проспекте Героев, 11. В момент обрыва троса в кабине находились муж с женой. К счастью, рухнул лифт с относительно небольшой высоты — третьего этажа, а дальнейшее падение остановили ограничители. Супруги не только выжили, но даже не пострадали. Спустя двадцать минут напуганных, но невредимых пассажиров спасли.

— Ехали с женой на кладбище, навести порядок. Такая ирония судьбы. Если бы падали с верхних этажей, доехали бы по назначению. Что-то, видно, оборвалось. Кабина упала. Был сильный удар. Думали, упали ниже первого этажа на фундамент. Оказалось, сработала защита и задержал клин, — рассказал мужчина.

А вот поломка лифта на строительной площадке в китайском городе Хэншуй закончилась трагедией — погибло одиннадцать человек.