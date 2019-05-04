Появилась новая версия по поводу массового убийства в Челябинской области

По словам нового подозреваемого, людей убил хозяин дома — Марат Г., а он лишь защищался.

Полицейские задержали нового подозреваемого в массовом убийстве в городе Нязепетровске Челябинской области — Евгения И. Как пишет Mash, мужчина отрицает свою причастность.

По версии нового подозреваемого, людей убил хозяин дома — Марат Г., а Евгений И. лишь защищался. После чего пошёл в город, якобы пробовал вызвать полицию, но на помощь никто не пришёл.

Ранее сообщалось, что неизвестный зарезал хозяина дома, его гражданскую жену, а также мужчину и женщину, которые пришли к ним в гости. Преступник также убил ребёнка. Ещё одного малыша — семимесячного — нашли живым. Выжила также ещё одна девочка. В момент убийства она была у бабушки. Всем жертвам убийца нанёс удары ножом в сердце. Изначально в убийстве подозревали бывшего мужа сожительницы хозяина дома — Игоря Г., но он оказался невиновен.